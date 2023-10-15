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Камельзон: нет ничего страшного в проигрыше Рублёва Хуркачу — всё на свете не теряет

Камельзон: нет ничего страшного в проигрыше Рублёва Хуркачу — всё на свете не теряет
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Заслуженный тренер России Владимир Камельзон отреагировал на поражение россиянина Андрея Рублёва в финале турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай).

В финале соревнований Рублёв (5) в упорной борьбе проиграл полуфиналисту Уимблдона-2021, 17-й ракетке мира поляку Хуберту Хуркачу (16). Напряжённая встреча завершилась со счётом 6:3, 3:6, 7:6 (10:8) в пользу Хуркача.

«Обидное поражение Рублёва от Хуркача. К сожалению, российских теннисистов такие поражения систематически посещают. Здорово, что Рублёв уже попал в финал. Но такие матчи никогда не похожи на другие игры.

Нет ничего страшного в том, что Андрей проиграл Хуркачу. Он не потерял всё на свете, в том числе и большие деньги. Рублёв на хорошем ходу — без проблем попадает в восьмёрку. А любое поражение будет анализироваться, потому что класс не должен падать», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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