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Ольховский высказался о поражении Рублёва в финале «Мастерса» в Шанхае

Ольховский высказался о поражении Рублёва в финале «Мастерса» в Шанхае
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Двукратный победитель турниров серии «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал финальный поединок «‎Мастерса»‎ в Шанхае, где россиянин Андрей Рублёв уступил поляку Хуберту Хуркачу со счётом 3:6, 6:3, 6:7 (8:10). При этом у Рублёва был один матчбол на тай-брейке в третьем сете.

«Хуркач быстрый и непредсказуемый, поэтому для меня фаворита сегодня не было. Матч получился очень сложным для обоих соперников. Обидно проигрывать на тай-брейке со счёта 5:2, но соперник был достойным. Хуркач может показывать хорошую игру, что и случилось. Но ничего страшного. По игре у Андрея всё нормально. Может быть, немного убрать ошибки, и я бы добавил в завершении у сетки», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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