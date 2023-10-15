Андрей Рублёв обратился к Хуркачу после поражения от него в финале «Мастерса» в Шанхае

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв после поражения в финале турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай) поздравил своего соперника, полуфиналиста Уимблдона-2021 поляка Хуберта Хуркача, с победой. Напряжённая встреча завершилась со счётом 6:3, 3:6, 7:6 (10:8) в пользу Хуркача.

«Я бы хотел поздравить Хьюби с потрясающим турниром и вторым титулом на турнире серии «Мастерс». Мы были в одной команде на Кубке Лэйвера. Мы вместе играли в парном разряде. Хочу сказать: мне очень понравилось играть с тобой в паре. Надеюсь, ты будешь выступать всё лучше и лучше, выигрывать ещё больше титулов», — сказал Рублёв в своей речи на корте.

Отметим, что Рублёв вернётся в топ-5 рейтинга ATP по итогам своего выступления в Шанхае.