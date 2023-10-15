Селиваненко: Рублёв был в одном мяче от победы в Шанхае. Это был отличный финал

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал финальную встречу турнира категории АТР-1000 между Хубертом Хуркачем и Андреем Рублёвым, где россиянин уступил в трёх сетах.

«Это был отличный финал и красивый мощный теннис в исполнении одних из лидеров тура. Рублёв был в одном мяче от победы на турнире. Но теннис есть теннис, и это тот случай, когда секундная потеря концентрации может решить исход финала. Ну конечно же, нужно отметить игру Хуркача. Хуберт в очередной раз подтвердил, что не просто так является одним из лидеров тура по количеству подач навылет», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, матч завершился в пользу Хуркача со счётом 6:3, 3:6, 7:6 (10:8).