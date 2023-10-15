Стало известно, сколько призовых Андрей Рублёв заработал на «Мастерсе» в Шанхае

Стало известно, сколько призовых денег в совокупности заработал олимпийский чемпион 2020 года в миксте, седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв на турнире серии «Мастерс» в Шанхае (Китай).

Напомним, Рублёв (5) дошёл до финала «Мастерса» в Шанхае, где в упорной борьбе уступил полуфиналисту Уимблдона-2021, 17-й ракетке мира поляку Хуберту Хуркачу (16). Напряжённая встреча завершилась со счётом 6:3, 3:6, 7:6 (10:8) в пользу Хуркача. Рублёв как финалист турнира получит $ 662 360.

К тому же Андрей вместе с соотечественником Кареном Хачановым выступали в парном разряде. Там они дошли до 1/8 финала, за что получили по $ 16 730.

Таким образом, в совокупности в Шанхае Рублёв заработал почти $ 680 тыс. Завтра, 16 октября, Андрей вернётся на пятую строчку рейтинга ATP.