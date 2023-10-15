Андрей Рублёв: Хуркач подавал нереально

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал поражение в финале турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай).

«Удивил ли меня уровень игры в исполнении Хуркача? Нет, не удивил, потому что я знаю, что он великий игрок. Его очень сложно победить, я знал это с самого начала. Мы до этого четыре раза играли друг с другом, и ему можно быстро проиграть только из-за того, как он подаёт. Как вы могли видеть сегодня, он подавал нереально. Когда он бьёт с задней линии на полную мощность, сложно что-то сделать. Как я уже говорил ранее, он очень хорошо двигается, поэтому победить его непросто. Так что я ничуть не удивился, потому что знал, его истинный уровень.

Из положительного могу отметить, что я отыграл весь турнир в Шанхае на хорошем уровня, кроме того, могу занести себе в актив ещё один финал категории ATP-1000 серии «Мастерс», что удаётся не всегда. Так что эти вещи я могу с уверенностью воспринимать как позитивные моменты, чтобы продолжать работать в том же духе, потому что в последние месяцы я чувствовал, что всё делаю правильно, хорошо играю, и это просто вопрос времени, когда я смогу показать лучшую игру на турнире.

Шанхай был первым турниром, на котором мне удалось показать такой уровень, так что, надеюсь, я продолжу совершенствоваться и показывать этот уровень до конца сезона», – сказал Рублёв на пресс-конференции.