Рублёв рассказал о планах на концовку сезона

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался о своём характере и поделился ожиданиями от концовки сезона после поражения в финале турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай) от Хуберта Хуркача.

«Сегодня я стал более сдержанным? Пожалуй, да, было всего пару моментов, но да, в целом, мне кажется, я смог гораздо лучше управлять своими эмоциями, именно поэтому, думаю, смог выиграть второй сет и иметь хорошие шансы в третьем сете. Да, в третьем сете у меня были хорошие шансы вырвать победу, но судьбу матча решили детали, и Хуби нереально подавал. Делать было нечего.

Чего жду от концовки сезона? Никаких ожиданий, просто продолжаю тренироваться, каждый день буду стараться изо всех сил, чтобы пройти квалификацию в Турин, а там посмотрим, что произойдёт. У меня впереди ещё два турнира. Цель – отобраться в Турин, так что, надеюсь, я смогу показать отличную игру в Вене и Париже, и посмотрим, доберусь ли я до Турина. Если я это сделаю, тогда мне предстоит ещё один турнир», – сказал Рублёв на пресс-конференции.