«Безумное неравенство, с ним надо бороться». Шарапова высказалась о распределении призовых

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова присоединилась к дебатам о призовых деньгах в теннисе.

«Буквально на этой неделе в Шанхае проходит мужской турнир с призовым чеком в размере € 1,14 млн. Параллельно проходит женский турнир в Китае с призовыми в € 114 тыс. Не знаю, известны ли кому-нибудь эти цифры.

На турнирах «Большого шлема» мы получаем равные призовые. Громадные. Но это крупнейшие события с наибольшим вниманием к ним со стороны общественности, средств массовой информации, они вызывают большой ажиотаж. При этом в остальной части тура, а это восемь или девять месяцев, наблюдается безумное неравенство, и с этим необходимо бороться», – приводит слова Шараповой Tennis Infinity.