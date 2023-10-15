Карлос Алькарас взял недельный перерыв в тренировках после неудачных выступлений в Китае

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас решил взять недельную паузу в тренировках после поражения от болгарина Григора Димитрова в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). Испанец копит силы, чтобы вернуться на вершину рейтинга в конце сезона, сообщает Marca.

Сразу после вылета с турнира Алькарас вместе с остальной частью команды отправился в Испанию, чтобы проанализировать оставшуюся часть календаря с двумя чёткими целями: финишировать первым номером рейтинга, что стало очень сложно после поражений в полуфинале в Пекине и в 1/8 финала в Шанхае, и выйти в финальный турнир ATP.

Алькарас взял перерыв в тренировках и снова выйдет на корт в следующий четверг, 19 октября. Именно тогда стартует подготовка к состязаниям в Базеле, Париже и туринскому «Мастерсу». Swiss Open 500 пройдёт с 23 по 29 октября.