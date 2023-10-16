Гурьева — после переезда в академию Турции: бываю дома 2–3 раза в год, хотелось бы чаще

Победительница US Open – 2023 в парном разряде среди юниоров 18-летняя Анастасия Гурьева рассказала о том, как переживает длительную разлуку с домом, и об особенностях тренировок в турецкой академии.

«Стараюсь запомнить каждый момент, так как это случается очень редко – два-три раза в год. Очень счастлива, что есть время, чтобы выделить его на семью: и папа, и дедушка, и брат, и друзья. Всегда рада побывать дома, чувствуется энергия. Хотелось бы чаще.

Если прогресса нет, это странно и нужно что-то менять. Но после начала тренировок в академии прогресс виден, и я буду продолжать работу. Рада, что меня приняли в эту семью Megasaray Tennis Academy, — работают со мной много. Но и они видят, насколько я отдаю себя тренировкам.

Стиль и технику в этом возрасте поменять нереально. Работаем прежде всего над улучшением физической формы, выносливостью, скоростью – в принципе, над физическими данными. Потому что я высокая и для меня физика очень важна. Над техникой мы тоже работаем, но не так много – 70% над физикой, 30% – над теннисом. Если ближе к турнирам, то процентовка меняется в обратную сторону», – сказала Гурьева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

Полное интервью с Анастасией Гурьевой читайте на «Чемпионате» позднее.