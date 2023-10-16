Гурьева: всегда восхищалась, как Шарапова боролась до конца. Говорят, что мы похожи

Победительница US Open – 2023 в парном разряде среди юниоров 18-летняя Анастасия Гурьева рассказала о кумирах в теннисном спорте. По словам спортсменки, она с детства восхищалась характером и волей к победе Марии Шараповой.

«В теннисе важную роль сейчас играют ментальность и психика. Особенно у женщин. Да и с детства я смотрела матчи Марии, всегда восхищалась, как она играет и борется до конца. Когда меня спрашивают, чем я занимаюсь, отвечаю – теннисом. Все говорят, что я похожа на Марию Шарапову. Скорее всего, из-за роста, может быть, немного внешне.

Мне льстит! Мне часто говорили: «Хочешь быть как Шарапова?» Отвечала, что хочу быть лучше. Всегда же нужно стремиться к большему! Могла и нарезки с матчей – с того же её победного Уимблдона – пересматривать, тем более часто перед глазами мелькают видео с её встреч. Помню и Мартину Хингис, и сестёр Уильямс. После этого понимаешь, к чему нужно стремиться, сколько нужно работать. И это вдохновляет», – сказала Гурьева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.