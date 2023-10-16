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Янчук: Рублёв подходит к своему лучшему времени в теннисе, не хватает полшага до «Шлема»

Янчук: Рублёв подходит к своему лучшему времени в теннисе, не хватает полшага до «Шлема»
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Заслуженный тренер России Виктор Янчук поделился мнением о выступлении российского теннисиста Андрея Рублёва в текущем сезоне.

Напомним, в воскресенье, 15 октября, россиянин в борьбе проиграл в финале «Мастерса» в Шанхае (Китай) представителю Польши Хуберту Хуркачу.

«Считаю, что Рублёв продолжает расти и прибавлять в качестве своей игры по сравнению с прошлым годом. Его победа в финале «Мастерса» в Монте-Карло является знаменательным событием. Ему не хватает буквально полшага до победы в турнире «Большого шлема». Сейчас он подходит к своему лучшему времени в теннисе, и следующие два года должны стать для него определяющими. На Итоговом турнире АТР Андрей должен выступить заметно лучше, чем в прошлом году. Сделать окончательный прогноз на его форму будет возможно только ближе к началу соревнования. Но решающим фактором будет то, как он проведёт подготовку и не перегорит ли вновь», — приводит слова Янчука «RT на русском».

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