Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Людмила Самсонова спустилась на 15-ю строчку в Чемпионской гонке WTA

Сегодня, 16 октября, был опубликован обновлённый рейтинг Чемпионской гонки Женской теннисной ассоциации (WTA).

В первой пятёрке рейтинга изменений не произошло. Теннисистка Онс Жабер (Тунис) поднялась на шестую строку рейтинга, Барбора Крейчикова (Чехия) попала в десятку лидеров, поднявшись на пять строчек гонки.

Россиянка Людмила Самсонова переместилась вниз на одну строчку и занимает 15-ю позицию.

Чемпионская гонка WTA

1. Арина Соболенко (Беларусь) — 8425 очков.

2. Ига Свёнтек (Польша) — 7795.

3. Кори Гауфф (США) — 5955.

4. Елена Рыбакина (Казахстан) — 5865.

5. Джессика Пегула (США) — 4895.

6 (+2). Онс Жабер (Тунис) — 3695.

7 (-1). Маркета Вондроушова (Чехия) — 3671.

8 (-1). Каролина Мухова (Чехия) — 3650.

9. Мария Саккари (Греция) — 3245.

10 (+5). Барбора Крейчикова (Чехия) — 2775…

15 (-1). Людмила Самсонова (Россия) — 2545.

16. Вероника Кудерметова (Россия) — 2460.

17. Дарья Касаткина (Россия) — 2410…

21 (-1). Екатерина Александрова (Россия) — 2035.

27. Анастасия Потапова (Россия) — 1588…

45 (-1). Анна Блинкова (Россия) — 1083…

53 (+5). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 910...

57. Мирра Андреева (Россия) — 880...

75 (-1). Элина Аванесян (Россия) — 697...

78 (-1). Диана Шнайдер (Россия) — 645.

79 (-3). Анна Калинская (Россия) — 632...

94 (+4). Камилла Рахимова (Россия) — 485.