Людмила Самсонова спустилась на 15-ю строчку в Чемпионской гонке WTA

Сегодня, 16 октября, был опубликован обновлённый рейтинг Чемпионской гонки Женской теннисной ассоциации (WTA).
В первой пятёрке рейтинга изменений не произошло. Теннисистка Онс Жабер (Тунис) поднялась на шестую строку рейтинга, Барбора Крейчикова (Чехия) попала в десятку лидеров, поднявшись на пять строчек гонки.
Россиянка Людмила Самсонова переместилась вниз на одну строчку и занимает 15-ю позицию.
Чемпионская гонка WTA
1. Арина Соболенко (Беларусь) — 8425 очков.
2. Ига Свёнтек (Польша) — 7795.
3. Кори Гауфф (США) — 5955.
4. Елена Рыбакина (Казахстан) — 5865.
5. Джессика Пегула (США) — 4895.
6 (+2). Онс Жабер (Тунис) — 3695.
7 (-1). Маркета Вондроушова (Чехия) — 3671.
8 (-1). Каролина Мухова (Чехия) — 3650.
9. Мария Саккари (Греция) — 3245.
10 (+5). Барбора Крейчикова (Чехия) — 2775…
15 (-1). Людмила Самсонова (Россия) — 2545.
16. Вероника Кудерметова (Россия) — 2460.
17. Дарья Касаткина (Россия) — 2410…
21 (-1). Екатерина Александрова (Россия) — 2035.
27. Анастасия Потапова (Россия) — 1588…
45 (-1). Анна Блинкова (Россия) — 1083…
53 (+5). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 910...
57. Мирра Андреева (Россия) — 880...
75 (-1). Элина Аванесян (Россия) — 697...
78 (-1). Диана Шнайдер (Россия) — 645.
79 (-3). Анна Калинская (Россия) — 632...
94 (+4). Камилла Рахимова (Россия) — 485.