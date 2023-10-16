Каспер Рууд показал забавный архивный снимок

Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», восьмая ракетка мира, норвежец Каспер Рууд опубликовал в социальных сетях милое архивное фото.

«У меня много приятных воспоминаний из детства», — в частности, подписал фото Рууд.

Фото: из личного архива Каспера Рууда

На прошедших ранее соревнованиях азиатского тура Рууд выступил без блеска: дошёл до четвертьфинала на турнире ATP-500 в Пекине (Китай) и до 1/8 финала на «Мастерсе» в Шанхае (Китай). На данный момент в 2023 году Рууд завоевал один титул — на грунтовом турнире в Эшториле (Португалия).

В данный момент Рууд находится в Токио (Япония), где с 16 по 22 октября пройдёт турнир категории ATP-500. Каспер посеян на нём под вторым номером, в первом круге он сыграет с представителем Японии Йосуке Ватануки (73-я ракетка мира, WC).