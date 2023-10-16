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Шевченко и Бублик с трудом пробились в четвертьфинал парного разряда турнира в Антверпене

Шевченко и Бублик с трудом пробились в четвертьфинал парного разряда турнира в Антверпене
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84-я ракетка мира российский теннисист Александр Шевченко и 36-я ракетка мира представитель Казахстана Александр Бублик с тяжелейшей победы стартовали в парном разряде турнира категории ATP-250 в Антверпене (Бельгия).

В матче 1/8 финала Шевченко и Бублик со счётом 7:6 (7:4), 4:6, [12:10] обыграли местную пару Микаэль Гертс/Готье Онклин (WC). Встреча теннисистов продлилась 1 час и 30 минут. Шевченко и Бублик семь раз подали навылет, допустили пять двойных ошибок и реализовали три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Гертса и Онклина ни одного эйса, три двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.

Отметим, что Шевченко начнёт индивидуальный путь в Антверпене с матча с французом Бенжаменом Бонзи.

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