Ассоциация тенниса Израиля требует наказать Онс Жабер за поддержку Палестины

Ассоциация тенниса Израиля в своих социальных сетях сообщила, что направила WTA жалобу на трёхкратную финалистку турниров «Большого шлема», седьмую ракетку мира, представительницу Туниса Онс Жабер в связи с её заявлением в поддержку Палестины.

«Эта теннисистка разжигает агрессию и поддерживает убийственную террористическую организацию нацистов. Мы рады, что она в меньшинстве по сравнению с нормальными спортсменами по всему миру. Укрепляем силы безопасности, поддерживаем спасателей и молимся, чтобы с божьей помощью они вернулись домой», — заявил председатель Ассоциации тенниса Израиля Ави Перец.

«Поскольку Жабер выступает под эгидой WTA, именно данная организация является ответственным органом по рассмотрению этого дела, теперь мы и ITF ждём, какие меры будут предприняты против неё (Жабер)», — также говорится в заявлении.