«Снимаю шляпу!» Жена Джоковича восхитилась Даниилом и Дарьей Медведевыми

Елена Джокович, супруга 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», первой ракетки мира серба Новака Джоковича, поздравила Алису Медведеву, дочь чемпиона US Open – 2021 россиянина Даниила Медведева, с первым днём рождения. Напомним, Алисе исполнился год 14 октября.

«Она такая милая. С днём рождения всех троих! Один год быть в статусе родителей и путешествовать по миру с малышкой… Снимаю шляпу!» — написала Елена в комментариях к праздничному посту Медведева.

В данный момент Медведев готовится к выступлению на турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия), который пройдёт с 23 по 29 октября. Джокович в Вену не приедет. Отметим, что Даниил, как и Новак, уже квалифицировался на Итоговый чемпионат ATP в Турине (Италия).