Бывшему тренеру Федерера, Сафина и Вавринки ампутировали ногу

Известному шведскому специалисту Петеру Лундгрену ампутировали левую ногу, сообщает журналист Симон Граф. По его информации, причиной врачебного вмешательства стала инфекция.

Отметим, что Лундгрен в разное время тренировал таких теннисистов, как чилиец Марсело Риос, швейцарец Роджер Федерер, россиянин Марат Сафин, швейцарец Стэн Вавринка, болгарин Григор Димитров. Интересно, что именно с Лундгреном Федерер завоевал своей первый титул на Уимблдоне.

В марте этого года стало известно, что Лундгрен вернулся к тренерской работе в профессиональном туре спустя почти десять лет. Он начал тренировать 21-летнего швейцарского теннисиста Доминика Штефана Штрикера. В данный момент Доминик занимает 90-ю строчку в рейтинге ATP.