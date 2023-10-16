«Ешьте на свой страх и риск». Зверев пошутил о посещении урока по изготовлению суши

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев опубликовал в социальных сетях фотографии с посещения мастер-класса по изготовлению суши, который посетил в Токио (Япония) вместе с 17-й ракеткой мира канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

«Ешьте на свой страх и риск», — шутливо подписал снимки 26-летний Зверев.

Напомним, Зверев (3) потерпел неожиданное поражение на старте турнира категории ATP-500 в Токио. В матче первого круга Александр со счётом 3:6, 4:6 проиграл 60-й ракетке мира австралийцу Джордану Томпсону.

Зверев, занимающий девятую строчку мирового рейтинга, далее планирует выступить на турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия).