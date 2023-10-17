Тейлор Фритц вышел во второй круг турнира в Токио, обыграв Кэмерона Норри

10-я ракетка мира американский теннисист Тейлор Фритц одержал победу над 18-й ракеткой мира представителем Великобритании Кэмероном Норри в матче первого круга турнира категории ATP-500 в Токио (Япония). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3 в пользу американца.

Встреча продлилась 1 час 21 минуту. Фритц в этой встрече 13 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Норри три эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

В следующем раунде соревнований в Токио Тейлор Фритц сыграет с победителем противостояния Синтаро Мочизуки (Япония) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина). Турнир в Японии продлится до 22 октября.