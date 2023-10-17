Соловьёв — о качестве теннисных мячей: технологии особо не меняются. Здесь дело привычки

Генеральный директор Neva Sport Павел Соловьёв описал особенности новых теннисных мячей и объяснил, с чем связаны претензии теннисистов к качеству мячей в 2023 году. Соловьёв подчеркнул, что смена мячей является причиной стресса для спортсменов.

«Первый момент, который влияет, это некие суеверия, привычки игроков. Смена мячей — всегда стресс, особенно если что-то не получается. Если ты выигрываешь турнир, доволен мячами на 100%. С технической точки зрения претензии условные. Дело в ощущениях. Меняется покрытие, меняется мяч — игра становится другой. Определённый игрок может быть не приспособлен к этим условиям, в частности, к жёсткости. Вот почему болят руки и появляются травмы», — сказал Соловьёв в интервью в эфире «Больше! Лайв».