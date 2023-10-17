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Аслан Карацев — Фрэнсис Тиафо: текстовая онлайн-трансляция первого круга турнира в Токио

Аслан Карацев — Фрэнсис Тиафо: текстовая онлайн-трансляция первого круга турнира в Токио
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Сегодня, 17 октября, 50-я ракетка мира российский теннисист Аслан Карацев сыграет с 14-й ракеткой мира представителем США Фрэнсисом Тиафо в матче первого круга хардового турнира категории ATP-500 в Токио (Япония). Поединок поставлен последним, пятым запуском на центральном корте и начнётся не раньше 14:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Аслан Карацев – Фрэнсис Тиафо в первом круге турнира в Японии.

Токио (м). 1-й круг
17 октября 2023, вторник. 14:45 МСК
Аслан Карацев
50
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
Не начался
1 2 3
         
         
Фрэнсис Тиафо
14
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо

Счёт личных встреч — 2-0 в пользу Тиафо. Отметим, что спортсмены дважды встречались именно в этом году — Фрэнсис победил в четырёх сетах во втором круге на грунте «Ролан Гаррос», а потом на двух тай-брейках в аналогичном раунде в Вашингтоне (на харде). Соревнования в Токио завершатся 22 октября.

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