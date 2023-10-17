Циципас: я не сосредоточен на теннисе? Сейчас тренируюсь больше, чем когда-либо в карьере

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас высказался о критике в свой адрес.

«Что я могу сказать людям, которые думают, что я больше не сосредоточен на теннисе? Сейчас я тренируюсь больше, чем когда-либо в своей карьере. Не хочу ничего доказывать никому, кроме себя самого. Я должен доказать себе, что способен вернуться на прежний уровень. Верю в это», — приводит слова Циципаса Univers Tennis.

Напомним, ранее Циципас не смог выйти в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). В третьем круге соревнований греческий теннисист проиграл представителю Франции Уго Умберу со счётом 4:6, 6:3, 5:7. Победителем турнира стал поляк Хуберт Хуркач, в финале одолевший россиянина Андрея Рублёва со счётом 6:3, 3:6, 7:6 (10:8).