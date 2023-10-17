Адриан Маннарино остался без инвентаря накануне турнира в Стокгольме

24-я ракетка мира Адриан Маннарино (Франция) прилетел в Стокгольм на турнир категории ATP-250 без своего спортивного инвентаря. По вине авиакомпании багаж спортсмена оказался потерян, о чём теннисист написал в соцсети Х (ранее Twitter).

«Ну, Air France, спустя три дня, я думаю, что пришло время найти мою теннисную сумку. Играть турнир без ракеток и обуви непросто...» — написал 35-летний Маннарино на своей странице.

Напомним, Маннарино как второй сеяный стартует на турнире в Стокгольме сразу со второго круга. Там его соперником может оказаться Роман Сафиуллин (42-я ракетка мира). Российский теннисист сыграет в первом круге с бразильцем Тьяго Уайлдом. Встреча состоится 18 октября, начало поединка — в 11:00 мск.