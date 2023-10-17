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Диана Шнайдер вышла в 1/4 финала парного разряда в Наньчане

Диана Шнайдер вышла в 1/4 финала парного разряда в Наньчане
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Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в четвертьфинал парного разряда турнира WTA-250 в Наньчане вместе с колумбийской теннисисткой Марией-Камилой Осорио-Серрано. В первом круге спортсменки обыграли Арианне Хартоно (Нидерланды) и Оливию Тжандрамулию (Австралия) со счётом 6:4, 6:4.

За 1 час 22 минуты матча Шнайдер и Осорио-Серрано подали навылет один раз и допустили три двойные ошибки. Хартоно и Тжандрамулия также сделали один эйс, но ошиблись дважды.

В четвертьфинале Шнайдер и Осорио-Серрано ожидают японские теннисистки Эри Ходзуми и Макото Ниномия, обыгравшие в первом круге китаянок Йиминг Данг и Фан Йин Ксун со счётом 7:6 (7:4), 6:2. Турнир WTA-250 в Наньчане (Китай) завершится в воскресенье, 22 октября.

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