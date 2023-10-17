Янчук: слова Касаткиной — серьёзный звонок для теннисного мира. Всем нужно поддержать её

Заслуженный тренер России Виктор Янчук отреагировал на высказывание российской теннисистки Дарьи Касаткиной, которая ранее заявила, что с точки зрения жизненной логистики хуже спорта, чем теннис, в мире не существует.

«Слова Касаткиной нельзя назвать слабостью. Это очень серьёзный звонок для теннисного мира. К подобным высказываниям нужно правильно отнестись. Её можно понять. Все теннисисты круглый год почти не бывают дома. Вечные перелёты, постоянные турниры, сумасшедшие нагрузки на организм. Даша даже если захочет полететь домой в Россию, ей придётся проделать дорогу почти в сутки.

К сожалению, такова жизнь профессионала. Это их работа, все они знали, на что шли. К матерным высказываниям тоже нужно относиться проще. Без этого почти жить невозможно в нынешнем мире. Это нормальные человеческие эмоции. Дашу нельзя критиковать за этот комментарий. Наоборот, нам и всему теннисному миру нужно поддержать её. Ни в коем случае нельзя допустить того, чтобы кто-то из игроков тура надломился и пропал с радаров. Каждого теннисиста нужно слышать и стараться помочь», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.