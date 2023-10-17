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Аслан Карацев обыграл Тиафо в двух партиях, проигрывая 0:4 на тай-брейке второго сета

Аслан Карацев обыграл Тиафо в двух партиях, проигрывая 0:4 на тай-брейке второго сета
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50-я ракетка мира, российский теннисист Аслан Карацев в двух сетах обыграл оппонента из США Фрэнсиса Тиафо (14-е место в рейтинге АТР) и прошёл во второй круг турнира категории АТР-500 в Токио (Япония). Отметим, что во втором сете на тай-брейке Аслан Карацев проигрывал 0:4 и перевернул игру в свою пользу, закончив со счётом 7:4.

Матч продлился 1 час 40 минут и завершился уверенной победой Карацева в двух сетах со счётом 6:3, 7:6 (7:4). За время встречи россиянин совершил десять подач навылет и допустил пять двойных ошибок. У Тиафо четыре эйса и столько же двойных ошибок.

Для Аслана это первая победа над Фрэнсисом Тиафо в карьере. До этого обе личные встречи остались за американцем, одна из которая была немногим более двух месяцев назад.

В следующем раунде российскому теннисисту предстоит встреча с победителем пары Чжан Чжичжэнь (57-е место в рейтинге) — Хуберт Хуркач (11-е место в рейтинге).

Токио (м). 1-й круг
17 октября 2023, вторник. 15:35 МСК
Аслан Карацев
50
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
3 		6 4
         
Фрэнсис Тиафо
14
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
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