Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Каспер Рууд вышел во второй круг турнира АТР-500 в Токио

Каспер Рууд вышел во второй круг турнира АТР-500 в Токио
Комментарии

Восьмая ракетка мира, норвежец Каспер Рууд обыграл представителя из Японии Йосуке Ватануки (73-е место в рейтинге АТР) со счётом 7:6 (8:6), 6:3 и вышел во второй круг турнира категории АТР-500 в Токио (Япония).

Встреча продолжалась 1 час 47 минут. За время матча Ватануки совершил девять эйсов и семь раз допустил двойную ошибку. У Каспера Рууда восемь подач навылет и две совершённые двойные ошибки. Помимо этого, японский теннисист не реализовал ни одного брейк-поинта из трёх возможных, у норвежца реализовано два брейк-поинта из пяти. Это была первая личная встреча для этих двух теннисистов.

В следующем раунде турнира в Токио Касперу Рууду предстоит встретиться с американским теннисистом Маркосом Гироном (79-е место в рейтинге АТР).

Токио (м). 1-й круг
17 октября 2023, вторник. 13:25 МСК
Йосуке Ватануки
73
Япония
Йосуке Ватануки
Й. Ватануки
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 6 		3
7 8 		6
         
Каспер Рууд
8
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android