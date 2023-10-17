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Эрика Андреева разгромила соперницу из Латвии, проиграв всего 2 гейма за матч

Эрика Андреева разгромила соперницу из Латвии, проиграв всего 2 гейма за матч
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130-я ракетка мира, российская теннисистка Эрика Андреева разгромно обыграла оппонентку из Латвии Дарью Семинистую и вышла во второй круг турнира категории WTA-250 в Монастире (Тунис).

Встреча продлилась 1 час 17 минут и завершилась победой россиянки в двух сетах со счётом 6:2, 6:0. За время встречи Андреева и Семенистая ни разу не подали навылет. Представительница Латвии допустила на одну двойную ошибку больше — две против одной у Эрики Андреевой. У Семенистой не реализовано ни одного брейк-поинта из трёх возможных, россиянка релизовала четыре брейк-поинта из восьми.

В следующем круге соревнований Эрике Андреевой предстоит встреча против 74-й ракетки мира Кларой Бюрель из Франции.

Турнир категории WTA-250 проходит в тунисском Монастире на покрытии «‎хард»‎ с 16 по 22 октября. Общий призовой фонд составялет $ 259 303.

Монастир. 1-й круг
17 октября 2023, вторник. 16:45 МСК
Дарья Семенистая
129
Латвия
Дарья Семенистая
Д. Семенистая
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		0
6 		6
         
Эрика Андреева
130
Россия
Эрика Андреева
Э. Андреева
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