Эрика Андреева разгромила соперницу из Латвии, проиграв всего 2 гейма за матч

130-я ракетка мира, российская теннисистка Эрика Андреева разгромно обыграла оппонентку из Латвии Дарью Семинистую и вышла во второй круг турнира категории WTA-250 в Монастире (Тунис).

Встреча продлилась 1 час 17 минут и завершилась победой россиянки в двух сетах со счётом 6:2, 6:0. За время встречи Андреева и Семенистая ни разу не подали навылет. Представительница Латвии допустила на одну двойную ошибку больше — две против одной у Эрики Андреевой. У Семенистой не реализовано ни одного брейк-поинта из трёх возможных, россиянка релизовала четыре брейк-поинта из восьми.

В следующем круге соревнований Эрике Андреевой предстоит встреча против 74-й ракетки мира Кларой Бюрель из Франции.

Турнир категории WTA-250 проходит в тунисском Монастире на покрытии «‎хард»‎ с 16 по 22 октября. Общий призовой фонд составялет $ 259 303.