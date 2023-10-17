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Александр Шевченко в упорной борьбе одолел Бонзи на турнире в Антверпене

Александр Шевченко в упорной борьбе одолел Бонзи на турнире в Антверпене
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84-я ракетка мира, российский теннисист Александр Шевченко одолел представителя Франции Бенжамена Бонзи (89-е место в рейтинге) в трёхсетовом противостоянии в рамках первого круга турнира категории АТР-250 в бельгийском городе Антверпен.

Встреча продолжалась 2 часа 29 минут и завершилась победой Шевченко в трёх сетах со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 6:3. За время матча Бонзи семь раз подал навылет и допустил три двойные ошибки. У Александра десять подач навылет и четыре двойные ошибки.

В следующем круге турнира в Антверпене российскому теннисисту предстоит сыграть с Хуаном-Пабло Варильясом из Перу (69-е место в рейтинге АТР).

Турнир в бельгийском Антверпене относится к категории АТР-500 и проходит с 16 по 22 октября на хардовом покрытии.

Антверпен. 1-й круг
17 октября 2023, вторник. 15:30 МСК
Бенжамен Бонзи
89
Франция
Бенжамен Бонзи
Б. Бонзи
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		6 5 3
6 5 		7 7 6
         
Александр Шевченко
84
Россия
Александр Шевченко
А. Шевченко
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