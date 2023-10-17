Александр Шевченко в упорной борьбе одолел Бонзи на турнире в Антверпене
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84-я ракетка мира, российский теннисист Александр Шевченко одолел представителя Франции Бенжамена Бонзи (89-е место в рейтинге) в трёхсетовом противостоянии в рамках первого круга турнира категории АТР-250 в бельгийском городе Антверпен.
Встреча продолжалась 2 часа 29 минут и завершилась победой Шевченко в трёх сетах со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 6:3. За время матча Бонзи семь раз подал навылет и допустил три двойные ошибки. У Александра десять подач навылет и четыре двойные ошибки.
В следующем круге турнира в Антверпене российскому теннисисту предстоит сыграть с Хуаном-Пабло Варильясом из Перу (69-е место в рейтинге АТР).
Турнир в бельгийском Антверпене относится к категории АТР-500 и проходит с 16 по 22 октября на хардовом покрытии.
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