Павел Котов обыграл Кристофера Юбэнкса на турнире в Стокгольме

109-я ракетка мира, россиянин Павел Котов в упорной борьбе переиграл представителя США Кристофера Юбэнкса (32-е место в рейтинге АТР) и вышел во второй круг турнира категории АТР-250 в Стокгольме (Швеция).

Встреча продолжалась 2 часа 30 минут и завершилась в трёх сетах победой Котова со счётом 6:7 (2:7), 6:3, 7:6 (7:5). За время матча российский теннисист четыре раза подал навылет и шесть раз допустил двойную ошибку. У Юбэнкса двенадцать совершённых эйсов и три двойные ошибки.

В следующем круге Павлу Котову предстоит встретиться с итальянцем Лоренцо Сонего (55-е место в рейтинге АТР).

Турнир категории АТР-250 проводится в Стокгольме на хардовом покрытии. Общий призовой фонд турнира составляет € 673 630.