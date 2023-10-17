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Павел Котов обыграл Кристофера Юбэнкса на турнире в Стокгольме

Павел Котов обыграл Кристофера Юбэнкса на турнире в Стокгольме
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109-я ракетка мира, россиянин Павел Котов в упорной борьбе переиграл представителя США Кристофера Юбэнкса (32-е место в рейтинге АТР) и вышел во второй круг турнира категории АТР-250 в Стокгольме (Швеция).

Встреча продолжалась 2 часа 30 минут и завершилась в трёх сетах победой Котова со счётом 6:7 (2:7), 6:3, 7:6 (7:5). За время матча российский теннисист четыре раза подал навылет и шесть раз допустил двойную ошибку. У Юбэнкса двенадцать совершённых эйсов и три двойные ошибки.

В следующем круге Павлу Котову предстоит встретиться с итальянцем Лоренцо Сонего (55-е место в рейтинге АТР).

Турнир категории АТР-250 проводится в Стокгольме на хардовом покрытии. Общий призовой фонд турнира составляет € 673 630.

Стокгольм. 1-й круг
17 октября 2023, вторник. 16:05 МСК
Павел Котов
109
Россия
Павел Котов
П. Котов
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 2 		6 7 7
7 7 		3 6 5
         
Кристофер Юбэнкс
32
США
Кристофер Юбэнкс
К. Юбэнкс
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