Шелтон: я не любил теннис и не хотел быть с ним связан

19-я ракетка мира, американец Бен Шелтон рассказал о своих детских воспоминаниях во время начала игры в теннис, а также поделился ощущениями от успешного сезона.

«Я думаю, моё первое воспоминание связано с тем, что я был совсем маленьким ребёнком, и родители дали мне возможность впервые поиграть в теннис. Сначала я не любил теннис и не хотел быть связан с ним — просто думал о том, чтобы заниматься другими видами спорта. Но в итоге я вернулся к теннису. Думаю, момент, когда я понял, что хочу стать теннисистом — это первый профессиональный матч, который я выиграл в Иллинойсе.

Недавно я доказал себе, что способен играть пять сетов, достаточно силён и здоров, чтобы участвовать в турнирах «Большого шлема», и морально вынослив, чтобы выступать перед огромным количеством зрителей. Думаю, именно это помогло мне обрести большую уверенность в этом году», — сказал Шелтон в интервью ATP Podcast.