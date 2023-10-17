Фернандес: надеюсь, мы с Радукану сможем как можно скорее соревноваться на высоком уровне

43-я ракетка мира, канадская теннисистка Лейла Фернандес прокомментировала борьбу с Эммой Радукану из Великобритании, а также выразила надежду на то, что в скором времени они снова смогут сыграть друг против друга. Напомним, Эмма Радукану не играет с весны из-за травмы и уже опустилась в рейтинге на 282-ю строчку.

«В 2021 году был особенный турнир для нас обеих (US Open — 2021. — Прим. «Чемпионата»). Мы вдвоём совершили необычные вещи, которые удаются немногим людям.

Мне удалось обыграть пару теннисисток топ-10, бывших чемпионов. Эмма и вовсе стартовала с квалификации. Нам обеим пришлось пройти через трудный путь, и после этого, думаю, обеим было тяжело адаптироваться к новой жизни.

Но, по крайней мере, я старалась окружить себя правильными людьми. Знаю, что Эмма усердно работает, знаю, что она голодна до побед. Ей есть что доказывать, и я уверена, что она вернётся и покажет отличный теннис. Надеюсь, мы скоро увидим её, потому что она отлично подходит для спорта. У неё есть что-то особенное для WTA и женского тенниса. Надеюсь, мы обе сможем снова соревноваться на самом высоком уровне», — рассказала Фернандес в интервью South China Morning Post.

На US Open — 2021 Лейла Фернандес и Эмма Радукану играли друг с другом в финале. Британская теннисистка тогда оказалась сильнее в двух сетах и стала чемпионкой одного из крупнейших теннисных турниров в 18 лет.