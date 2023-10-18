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Доминик Тим прошёл во второй круг турнира в Стокгольме

Доминик Тим прошёл во второй круг турнира в Стокгольме
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Победитель US Open-2020, австрийский теннисист Доминик Тим (86-е место в рейтинге) одолел оппонента из Италии Луку Нарди (133-е место в рейтинге) и вышел во второй круг турнира категории АТР-250 в бельгийском Антверпене. Встреча завершилась со счётом 3:6, 7:6 (9:7), 6:2 в пользу Тима.

Матч продолжался 2 часа 31 минуту. За это время австрийский теннисист пять раз подал навылет и допустил пять двойных ошибок. У Нарди семь сделанных эйсов и совершено три двойные ошибки.

В следующем круге соревнований экс-третьей ракетке мира Доминику Тиму предстоит встреча с немецким теннисистом Янником Ханфманом, занимающим 56-ю строчку рейтинга АТР.

Турнир в Антверпене проходит с 16 по 22 октября на хардовом покрытии. Общий призовой фонд составляет € 673 630.

Антверпен. 1-й круг
17 октября 2023, вторник. 22:10 МСК
Лука Нарди
133
Италия
Лука Нарди
Л. Нарди
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 7 2
3 		7 9 6
         
Доминик Тим
86
Австрия
Доминик Тим
Д. Тим
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