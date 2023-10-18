Доминик Тим прошёл во второй круг турнира в Стокгольме

Победитель US Open-2020, австрийский теннисист Доминик Тим (86-е место в рейтинге) одолел оппонента из Италии Луку Нарди (133-е место в рейтинге) и вышел во второй круг турнира категории АТР-250 в бельгийском Антверпене. Встреча завершилась со счётом 3:6, 7:6 (9:7), 6:2 в пользу Тима.

Матч продолжался 2 часа 31 минуту. За это время австрийский теннисист пять раз подал навылет и допустил пять двойных ошибок. У Нарди семь сделанных эйсов и совершено три двойные ошибки.

В следующем круге соревнований экс-третьей ракетке мира Доминику Тиму предстоит встреча с немецким теннисистом Янником Ханфманом, занимающим 56-ю строчку рейтинга АТР.

Турнир в Антверпене проходит с 16 по 22 октября на хардовом покрытии. Общий призовой фонд составляет € 673 630.