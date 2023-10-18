Доминик Тим прошёл во второй круг турнира в Стокгольме
Поделиться
Победитель US Open-2020, австрийский теннисист Доминик Тим (86-е место в рейтинге) одолел оппонента из Италии Луку Нарди (133-е место в рейтинге) и вышел во второй круг турнира категории АТР-250 в бельгийском Антверпене. Встреча завершилась со счётом 3:6, 7:6 (9:7), 6:2 в пользу Тима.
Матч продолжался 2 часа 31 минуту. За это время австрийский теннисист пять раз подал навылет и допустил пять двойных ошибок. У Нарди семь сделанных эйсов и совершено три двойные ошибки.
В следующем круге соревнований экс-третьей ракетке мира Доминику Тиму предстоит встреча с немецким теннисистом Янником Ханфманом, занимающим 56-ю строчку рейтинга АТР.
Турнир в Антверпене проходит с 16 по 22 октября на хардовом покрытии. Общий призовой фонд составляет € 673 630.
Комментарии
- 18 октября 2023
-
00:37
- 17 октября 2023
-
23:56
-
23:14
-
22:34
-
22:20
-
21:35
-
20:50
-
20:32
-
19:45
-
18:41
-
18:21
-
18:12
-
18:02
-
17:19
-
15:46
-
15:10
-
15:06
-
14:42
-
14:18
-
13:58
-
13:32
-
13:08
-
12:48
-
12:18
-
12:15
-
11:39
-
10:55
-
10:33
-
10:12
-
09:59
-
09:47
-
09:16
- 16 октября 2023
-
23:46
-
23:19
-
22:48
Партнерский контент