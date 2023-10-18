Чжичжэнь сенсационно одолел Хуркача на старте турнира в Токио и встретится с Карацевым
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Сегодня, 18 октября, завершился матч первого раунда турнира ATP-500 в Токио, в котором встретились представитель Польши Хуберт Хуркач (11-я ракетка мира) и китаец Чжан Чжичжэнь (57-я ракетка мира). Чжичжэнь победил со счётом 3:6, 6:4, 7:6 (7:4).
Токио (м). 1-й круг
18 октября 2023, среда. 05:10 МСК
57
Чжан Чжичжэнь
Ч. Чжичжэнь
Окончен
2 : 1
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|2
|3
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|6
|7 7
|
|4
|6 4
11
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Продолжительность встречи составила 2 часа и 17 минут. За это время Чжан выполнил десять подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три из шести возможных брейк-пойнтов. В свою очередь, Хуркач сделал пять эйсов, допустил одну двойную ошибку и смог реализовать только три из девяти заработанных брейк-пойнтов.
Во втором круге турнире китаец Чжичжэнь встретится с российским теннисистом Асланом Карацевым.
Прошлогодним победителем турнира является американец Тейлор Фритц.
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