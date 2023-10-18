Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Чжичжэнь сенсационно одолел Хуркача на старте турнира в Токио и встретится с Карацевым

Чжичжэнь сенсационно одолел Хуркача на старте турнира в Токио и встретится с Карацевым
Комментарии

Сегодня, 18 октября, завершился матч первого раунда турнира ATP-500 в Токио, в котором встретились представитель Польши Хуберт Хуркач (11-я ракетка мира) и китаец Чжан Чжичжэнь (57-я ракетка мира). Чжичжэнь победил со счётом 3:6, 6:4, 7:6 (7:4).

Токио (м). 1-й круг
18 октября 2023, среда. 05:10 МСК
Чжан Чжичжэнь
57
Китай
Чжан Чжичжэнь
Ч. Чжичжэнь
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 7 7
6 		4 6 4
         
Хуберт Хуркач
11
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач

Продолжительность встречи составила 2 часа и 17 минут. За это время Чжан выполнил десять подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три из шести возможных брейк-пойнтов. В свою очередь, Хуркач сделал пять эйсов, допустил одну двойную ошибку и смог реализовать только три из девяти заработанных брейк-пойнтов.

Во втором круге турнире китаец Чжичжэнь встретится с российским теннисистом Асланом Карацевым.

Прошлогодним победителем турнира является американец Тейлор Фритц.

Материалы по теме
Доминик Тим прошёл во второй круг турнира в Стокгольме
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android