Чжичжэнь сенсационно одолел Хуркача на старте турнира в Токио и встретится с Карацевым

Сегодня, 18 октября, завершился матч первого раунда турнира ATP-500 в Токио, в котором встретились представитель Польши Хуберт Хуркач (11-я ракетка мира) и китаец Чжан Чжичжэнь (57-я ракетка мира). Чжичжэнь победил со счётом 3:6, 6:4, 7:6 (7:4).

Продолжительность встречи составила 2 часа и 17 минут. За это время Чжан выполнил десять подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три из шести возможных брейк-пойнтов. В свою очередь, Хуркач сделал пять эйсов, допустил одну двойную ошибку и смог реализовать только три из девяти заработанных брейк-пойнтов.

Во втором круге турнире китаец Чжичжэнь встретится с российским теннисистом Асланом Карацевым.

Прошлогодним победителем турнира является американец Тейлор Фритц.