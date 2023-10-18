Елена Рыбакина рассказала, что в 15 лет самостоятельно ездила на турниры

Пятая ракетка мира, победительница Уимблдона-2022, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала, что ездила на соревнования в 15-16 лет в одиночестве.

«Когда я была младше, я много путешествовала одна. Обычно, когда ты отправляешься на юниорские соревнования и другие мероприятия в возрасте 15-16 лет, с тобой едут тренер или родители. Но я путешествовала в одиночестве. Да, у меня были друзья, но они ездили с тренерами и родителями. Думаю, это действительно помогло мне выработать дисциплину», — приводит слова Рыбакиной The Tennis Letter со ссылкой на подкаст Mind Set Win.

Напомним, ранее Рыбакина дошла до полуфинала соревнований в Пекине, где уступила российской спортсменке Людмиле Самсоновой со счётом 6:7, 3:6. Позже казахстанская спортсменка снялась с турнира WTA-500 в Чжэнчжоу (Китай).