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Корретха: Свёнтек возглавит рейтинг. Потеря места не стала для неё тяжёлым событием

Корретха: Свёнтек возглавит рейтинг. Потеря места не стала для неё тяжёлым событием
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Бывшая вторая ракетка мира, двукратный финалист «Ролан Гаррос», испанский теннисист Алекс Корретха поделился мнением о второй ракетке мира польской спортсменке Иге Свёнтек.

«Ига — боец. Таков её характер, и место в рейтинге не имеет для неё большого значения. Независимо от положения в рейтинге, Ига всегда показывает, что хочет самосовершенствоваться. Она пробует многое, она стала более открытой. Думаю, Свёнтек понимает, что несколько турниров она не сможет провести. Она будет играть следующие десять лет. Думаю, что потеря ею первого места — это хорошо. Это не стало для Иги каким-то тяжёлым событием. Она играет всё лучше и лучше, и будет на высоком уровне ещё много лет. В какой-то момент она вновь возглавит рейтинг. Это будет очень интересно», — приводит слова Корретхи Eurosport.

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