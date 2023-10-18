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Стефанос Циципас рассказал, как на него влияет роман с Паулой Бадосой

Стефанос Циципас рассказал, как на него влияет роман с Паулой Бадосой
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Двукратный финалист турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас ответил, имеет ли отношение его роман с испанкой Паулой Бадосой к неудачным результатам по ходу второй части этого сезона.

«Многие люди склонны к разрушению, мне это совсем не нравится. Встреча с Паулой вообще дала мне новый взгляд на жизнь. Раньше у меня был только теннис, теннис, теннис – это всё, что было для меня важно, 24 часа в сутки, семь дней в неделю.

Здорово, что Паула рядом. Я переживаю лучший этап в жизни. Вокруг меня правильные люди, у меня никаких сомнений. У меня в голове есть чёткое понимание всего, и это приносит свежесть в мою игру.

Признаю, что в последние три-четыре месяца я выиграл не очень много очков. Я слишком полагался на то, что уже знаю. Думал, что могу добиться успеха, немного отбросив дисциплину и полагаясь на талант. Сейчас я хочу всё исправить хорошей концовкой сезона. Я очень голоден до побед. Никогда в жизни так много не тренировался», — приводит слова Циципаса пресс-служба турнира в Антверпене.

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