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Павел Котов вышел в четвертьфинал турнира в Стокгольме, неожиданно обыграв Сонего

Павел Котов вышел в четвертьфинал турнира в Стокгольме, неожиданно обыграв Сонего
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109-я ракетка мира российский теннисист Павел Котов пробился в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция), призовой фонд которого составил € 673 630. Соревнования проходят в закрытом помещении на харде.

В матче второго круга квалифаер Котов со счётом 6:4, 7:5 обыграл 55-ю ракетку мира, представителя Италии Лоренцо Сонего. Встреча теннисистов продлилась 1 час и 49 минут. Котов ни разу не подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Сонего один эйс, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

За выход в полуфинал соревнований в Стокгольме Котов сразится с 25-й ракеткой мира Таллоном Грикспором (3) из Нидерландов.

Стокгольм. 2-й круг
18 октября 2023, среда. 15:55 МСК
Лоренцо Сонего
55
Италия
Лоренцо Сонего
Л. Сонего
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		5
6 		7
         
Павел Котов
109
Россия
Павел Котов
П. Котов
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