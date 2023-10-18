Павел Котов вышел в четвертьфинал турнира в Стокгольме, неожиданно обыграв Сонего
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109-я ракетка мира российский теннисист Павел Котов пробился в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция), призовой фонд которого составил € 673 630. Соревнования проходят в закрытом помещении на харде.
В матче второго круга квалифаер Котов со счётом 6:4, 7:5 обыграл 55-ю ракетку мира, представителя Италии Лоренцо Сонего. Встреча теннисистов продлилась 1 час и 49 минут. Котов ни разу не подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Сонего один эйс, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх.
За выход в полуфинал соревнований в Стокгольме Котов сразится с 25-й ракеткой мира Таллоном Грикспором (3) из Нидерландов.
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