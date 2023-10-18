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Александр Зверев вошёл в число соинвесторов команды Формулы-1 «Альпин»

Александр Зверев вошёл в число соинвесторов команды Формулы-1 «Альпин»
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Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев вошёл в число соинвесторов команды Формулы-1 «Альпин».

Немецкий теннисист с русскими корнями присоединился к частным инвестиционным компаниям Otro Capital и RedBird Capital, а также к фонду Maximum Effort Investments, которым владеет голливудский актёр Райан Рейнольдс.

Отметим, что накануне пресс-служба «Альпин» сообщила, что в покупку её акций вложились британский боксёр Энтони Джошуа, североирландский гольфист Рори Макилрой, игроки в американский футбол Трэвис Келси и Патрик Махоумс, защитник футбольного клуба «Ливерпуль» Трент Александер-Арнольд, испанский футболист Хуан Мата и инвестор Роджер Эренберг.

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