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Елена Рыбакина рассказала, как использует своё фирменное спокойствие против соперниц

Елена Рыбакина рассказала, как использует своё фирменное спокойствие против соперниц
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Чемпионка Уимблдона-2022, пятая ракетка мира, представительница Казахстана Елена Рыбакина рассказала, как использует своё фирменное спокойствие во время матчей.

«Я стараюсь сохранять спокойствие и не показывать, что я зла или расстроена, вне зависимости от ситуации… Это мне помогает и, возможно, иногда сбивает с толку моих соперниц, особенно это работало в начале, когда меня никто не знал. Всем потребовалось время, чтобы выявить мои слабые места.

Да, возможно, другие игроки проявляют гораздо больше эмоций, злости. Они работают над тем, чтобы стать спокойнее, у меня такое случается редко… Если я плохо играю или мои удары не работают, мне нужно демонстрировать сопернице, что я всё ещё здесь, всё ещё в борьбе», — приводит слова Рыбакиной The Tennis Letter со ссылкой на подкаст Mind Set.

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