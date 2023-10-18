Арина Соболенко опубликовала совместное фото с Дэвидом Бекхэмом

Чемпионка Australian Open – 2023, первая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала в социальных сетях совместное фото с бывшим полузащитником «Манчестер Юнайтед» Дэвидом Бекхэмом.

«Спокойное утро в Майами», — подписала снимок Соболенко.

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Напомним, Арина уже долгое время живёт в Майами. В данный момент белоруска готовится к выступлению на Итоговом турнире WTA, который пройдёт в Канкуне (Мексика) с 29 октября по 5 ноября.

В последний раз Соболенко выходила на корт на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). Арина дошла до четвертьфинального раунда, где со счётом 5:7, 2:6 проиграла чемпионке Уимблдона-2022, пятой ракетке мира, представительнице Казахстана Елене Рыбакиной.