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«Безопаснее встречаться с ним на корте». Тренер Медведева показал фото с Майком Тайсоном

«Безопаснее встречаться с ним на корте». Тренер Медведева показал фото с Майком Тайсоном
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Жиль Сервара, личный тренер чемпиона US Open – 2021, третьей ракетки мира, российского теннисиста Даниила Медведева, опубликовал в социальных сетях совместное фото с бывшим абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе, легендарным американским боксёром Майком Тайсоном с теннисного корта академии Патрика Муратоглу.

Отметим, что в свободное время Сервара сам часто занимается боксом.

«Единственный и неповторимый «железный» Майк Тайсон. Гораздо лучше и безопаснее встретить этого человека на теннисном корте, чем на ринге», — подписал фото Сервара.

Фото: из личного архива Жиля Сервара

В данный момент Медведев готовится к выступлению на турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия), который пройдёт с 23 по 29 октября. Отметим, что Даниил уже квалифицировался на Итоговый чемпионат ATP в Турине (Италия).

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