Действующий чемпион Хольгер Руне потерпел поражение в первом же матче турнира в Стокгольме

Шестая ракетка мира, 20-летний датский теннисист Хольгер Руне не смог защитить титул на турнире категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция).

В стартовом же для себя матче посеянный под первым номером Руне со счётом 6:7 (3:7), 2:6 проиграл 53-й ракетке мира, представителю Сербии Миомиру Кецмановичу. Встреча теннисистов продлилась 1 час и 44 минуты. Руне четыре раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх заработанных. На счету Кецмановича два эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

Отметим, что это уже третье подряд поражение Руне в туре. В начале ноября ему предстоит защищать титул на турнире серии «Мастерс» в Берси (Франция).