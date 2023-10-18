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Действующий чемпион Хольгер Руне потерпел поражение в первом же матче турнира в Стокгольме

Действующий чемпион Хольгер Руне потерпел поражение в первом же матче турнира в Стокгольме
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Шестая ракетка мира, 20-летний датский теннисист Хольгер Руне не смог защитить титул на турнире категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция).

В стартовом же для себя матче посеянный под первым номером Руне со счётом 6:7 (3:7), 2:6 проиграл 53-й ракетке мира, представителю Сербии Миомиру Кецмановичу. Встреча теннисистов продлилась 1 час и 44 минуты. Руне четыре раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх заработанных. На счету Кецмановича два эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

Отметим, что это уже третье подряд поражение Руне в туре. В начале ноября ему предстоит защищать титул на турнире серии «Мастерс» в Берси (Франция).

Стокгольм. 2-й круг
18 октября 2023, среда. 22:00 МСК
Хольгер Руне
6
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 3 		2
7 7 		6
         
Миомир Кецманович
53
Сербия
Миомир Кецманович
М. Кецманович
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