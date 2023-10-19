Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Аслан Карацев — Чжан Чжичжэнь: текстовая онлайн-трансляция 2-го круга турнира в Токио

Аслан Карацев — Чжан Чжичжэнь: текстовая онлайн-трансляция 2-го круга турнира в Токио
Комментарии

Сегодня, 19 октября, 50-я ракетка мира российский теннисист Аслан Карацев сыграет с представителем Китая Чжан Чжичжэнем (57-й в рейтинге ATP) в матче второго круга турнира категории ATP-500 в Токио (Япония). Поединок поставлен последним, пятым запуском на центральном корте и начнётся не раньше 13:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Аслан Карацев — Чжан Чжичжэнь во втором круге соревнований в Японии.

Токио (м). 2-й круг
19 октября 2023, четверг. 13:30 МСК
Чжан Чжичжэнь
57
Китай
Чжан Чжичжэнь
Ч. Чжичжэнь
Не начался
1 2 3
         
         
Аслан Карацев
50
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев

Напомним, по личным встречами у теннисистов равенство — 1-1. На харде в зале в Астане-2022 Чжичжэнь победил со счётом 4:6, 6:4, 6:1, а этой весной на грунте в четвертьфинале мадридского «Мастерса» Карацев взял реванш в двух партиях — 7:6 (7:3), 6:4. Турнир в Токио завершится 22 октября.

Материалы по теме
Аслан Карацев обыграл Тиафо в двух партиях, уступая 0:4 на тай-брейке второго сета
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android