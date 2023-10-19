Аслан Карацев — Чжан Чжичжэнь: текстовая онлайн-трансляция 2-го круга турнира в Токио

Сегодня, 19 октября, 50-я ракетка мира российский теннисист Аслан Карацев сыграет с представителем Китая Чжан Чжичжэнем (57-й в рейтинге ATP) в матче второго круга турнира категории ATP-500 в Токио (Япония). Поединок поставлен последним, пятым запуском на центральном корте и начнётся не раньше 13:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Аслан Карацев — Чжан Чжичжэнь во втором круге соревнований в Японии.

Напомним, по личным встречами у теннисистов равенство — 1-1. На харде в зале в Астане-2022 Чжичжэнь победил со счётом 4:6, 6:4, 6:1, а этой весной на грунте в четвертьфинале мадридского «Мастерса» Карацев взял реванш в двух партиях — 7:6 (7:3), 6:4. Турнир в Токио завершится 22 октября.