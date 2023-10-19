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Диана Шнайдер не смогла выйти в полуфинал парного разряда турнира в Наньчане

Диана Шнайдер не смогла выйти в полуфинал парного разряда турнира в Наньчане
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Российская теннисистка Диана Шнайдер вместе с колумбийской спортсменкой Марией-Камилой Осорио-Серрано не смогли пробиться в полуфинал парного разряда турнира WTA-250 в Наньчане (Китай). На пути Шнайдер и Осорио-Серрано встали японки Эри Ходзуми и Макото Ниномия. Встреча закончилась в пользу японских теннисисток со счётом 6:2, 1:6, 10:7.

В полуфинале Ходзуми и Ниномия сразятся за выход в главную игру турнира с победителями матча Кимберли Биррелл (Австралия) и Улрикке Эйкери (Норвегия) против китаянок Ханьюй Го и Синью Янь. Игра начнётся в 12:30 мск.

Напомним, сегодняшние четвертьфиналы парного разряда турнира в Наньчане проходят в помещении из-за дождя. Игры одиночного разряда перенесены на пятницу, 20 октября.

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