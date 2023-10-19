Эрика Андреева не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Монастире
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В матче второго круга хардового турнира категории WTA-250 в Монастире (Тунис) 130-я ракетка мира российская теннисистка Эрика Андреева проиграла представительнице Франции Кларе Бюрель (74-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 6:0, 5:7, 7:6 (7:2) в пользу французской спортсменки.
Продолжительность матча составила 2 часа 38 минут. Бюрель в этой встрече допустила одну двойную ошибку и реализовала 8 брейк-пойнтов из 25 заработанных. На счету Андреевой три двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11.
В следующем раунде соревнований в Тунисе Клара Бюрель сыграет со 125-й ракеткой мира итальянской теннисисткой Лукрецией Стефанини. Хардовый турнир в Монастире завершится 22 октября.
Монастир. 2-й круг
19 октября 2023, четверг. 12:35 МСК
74
Клара Бюрель
К. Бюрель
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
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|5
|7 7
|
|7
|6 2
130
Эрика Андреева
Э. Андреева
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