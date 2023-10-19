Тейлор Фритц уступил 215-й ракетке мира на турнире в Токио, выиграв первый сет всухую

Американский теннисист Тейлор Фритц, занимающий 10-е место в рейтинге ATP, сенсационно уступил в матче второго круга турнира в Токио японскому спортсмену Синтаро Мочизуки (215-я ракетка мира). После двух часов поединка Мочизуки одержал победу со счётом 0:6, 6:4, 7:6 (7:2).

Для японца это первая победа над теннисистом из топ-10 рейтинга в карьере. Сам Мочизуки поделился своими эмоциями в послематчевом интервью: «Я действительно не знаю, что происходит сейчас. Я так легко проиграл первый сет. Все знают, что он хороший игрок. Я просто продолжал бороться и бороться. Это всё, что я мог сделать. Я просто счастлив. Не знаю как, но я каким-то образом выиграл матч».

В четвертьфинале Мочизуки сыграет с Алексеем Попыриным (Австралия). Матч состоится 20 октября, начало в 13:30 мск.