Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Тейлор Фритц уступил 215-й ракетке мира на турнире в Токио, выиграв первый сет всухую

Тейлор Фритц уступил 215-й ракетке мира на турнире в Токио, выиграв первый сет всухую
Аудио-версия:
Комментарии

Американский теннисист Тейлор Фритц, занимающий 10-е место в рейтинге ATP, сенсационно уступил в матче второго круга турнира в Токио японскому спортсмену Синтаро Мочизуки (215-я ракетка мира). После двух часов поединка Мочизуки одержал победу со счётом 0:6, 6:4, 7:6 (7:2).

Токио (м). 2-й круг
19 октября 2023, четверг. 12:20 МСК
Тейлор Фритц
10
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 6 2
0 		6 7 7
         
Синтаро Мочизуки
215
Япония
Синтаро Мочизуки
С. Мочизуки

Для японца это первая победа над теннисистом из топ-10 рейтинга в карьере. Сам Мочизуки поделился своими эмоциями в послематчевом интервью: «Я действительно не знаю, что происходит сейчас. Я так легко проиграл первый сет. Все знают, что он хороший игрок. Я просто продолжал бороться и бороться. Это всё, что я мог сделать. Я просто счастлив. Не знаю как, но я каким-то образом выиграл матч».

В четвертьфинале Мочизуки сыграет с Алексеем Попыриным (Австралия). Матч состоится 20 октября, начало в 13:30 мск.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android