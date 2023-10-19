Тейлор Фритц уступил 215-й ракетке мира на турнире в Токио, выиграв первый сет всухую

Американский теннисист Тейлор Фритц, занимающий 10-е место в рейтинге ATP, сенсационно уступил в матче второго круга турнира в Токио японскому спортсмену Синтаро Мочизуки (215-я ракетка мира). После двух часов поединка Мочизуки одержал победу со счётом 0:6, 6:4, 7:6 (7:2).
|1
|2
|3
|
|4
|6 2
|
|6
|7 7
Для японца это первая победа над теннисистом из топ-10 рейтинга в карьере. Сам Мочизуки поделился своими эмоциями в послематчевом интервью: «Я действительно не знаю, что происходит сейчас. Я так легко проиграл первый сет. Все знают, что он хороший игрок. Я просто продолжал бороться и бороться. Это всё, что я мог сделать. Я просто счастлив. Не знаю как, но я каким-то образом выиграл матч».
В четвертьфинале Мочизуки сыграет с Алексеем Попыриным (Австралия). Матч состоится 20 октября, начало в 13:30 мск.
- 19 октября 2023
-
15:59
-
15:14
-
14:46
-
13:07
-
12:58
-
11:37
-
10:30
-
09:39
-
00:38
-
00:25
-
00:16
- 18 октября 2023
-
23:54
-
23:42
-
23:21
-
22:48
-
22:24
-
21:50
-
21:26
-
20:52
-
20:40
-
20:22
-
20:10
-
19:42
-
19:29
-
19:07
-
18:48
-
18:25
-
18:14
-
17:46
-
17:41
-
15:41
-
13:41
-
11:57
-
11:48
-
11:33