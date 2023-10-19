Аслан Карацев вышел в 1/4 финала турнира ATP-500 в Токио
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В матче второго круга хардового турнира категории ATP-500 в Токио (Япония) 50-я ракетка мира российский теннисист Аслан Карацев обыграл представителя Китая Чжан Чжичжэня (57-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу российского спортсмена.
Продолжительность матча составила 1 час 21 минуту. Карацев в этой встрече четыре раза подал навылет, сделал пять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Чжичжэня три эйса, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.
В следующей стадии соревнований в Токио Аслан Карацев встретится с 13-й ракеткой мира австралийским теннисистом Алексом де Минором. Хардовый турнир в Японии продлится до 22 октября.
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