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Сафиуллин проиграл Маннарино во втором круге турнира в Стокгольме

Сафиуллин проиграл Маннарино во втором круге турнира в Стокгольме
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42-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин потерпел поражение от 24-й ракетки мира представителя Франции Адриана Маннарино (24-й в рейтинге ATP) в матче второго круга хардового турнира категории ATP-500 в Стокгольме (Швеция). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу французского теннисиста.

Продолжительность матча составила 1 час 32 минуты. Маннарино в этой встрече три раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Сафиуллина три эйса, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из двух.

В четвертьфинале соревнований в Стокгольме Маннарино сыграет с победителем противостояния Филип Мисолич (Австрия) — Гаэль Монфис (Франция). Турнир в Швеции продлится до 22 октября.

Стокгольм. 2-й круг
19 октября 2023, четверг. 15:30 МСК
Роман Сафиуллин
42
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Адриан Маннарино
24
Франция
Адриан Маннарино
А. Маннарино
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